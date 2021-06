Zweedse vertelt voor het eerst over haar ontvoering in ons land: “Vijf dagen gekneveld in kist, ik wist niet of ik het zou overleven”

Gekneveld, geblinddoekt en licht verdoofd. Zo werd de Zweedse ruiter Ulrika Bidegärd - toen net geen dertig jaar - vijf dagen vastgehouden in ons land. Opgesloten in een houten kist. De vrouw was aan de ouderlijke villa in Sint-Genesius-Rode, bij Brussel, ontvoerd. Door hun vroegere klusjesman, zo bleek nadien. Bijna dertig jaar later doet ze voor de eerste keer haar verhaal in een Zweedse documentaire die over haar is gemaakt.