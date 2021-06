Hond slaat alarm bij brand: drie volwassenen en kind naar ziekenhuis

Antwerpen 2060 / Deurne - In de Van Heystveltstraat in Deurne is zaterdagochtend brand uitgebroken in een woning. De aanwezigen werden gewekt door de hond en konden het pand ontvluchtten. Drie volwassenen en een kind werden naar het ziekenhuis gebracht.

De aanwezigen in een woning in de Van Heystveltstraat in Deurne-Noord werden zaterdagochtend wakker van het geblaf van de hond.

De hond die de bewoners wakker maakte. Foto: BFM

Op dat moment brandde het al heel hard in het huis. “De brand ging gepaard met veel rook”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politiezone Antwerpen.

De aanwezigen geraakten nog op tijd de woning buiten en konden de brandweer bellen. De slachtoffers, drie volwassen en een kind, werden naar het ziekenhuis gebracht. Er zal gecontroleerd worden of ze geen rookintoxicatie opgelopen hebben.

Foto: BFM

“Het vuur is ondertussen geblust maar het heeft wel even stevig gebrand”, zegt woordvoerster Jasmien O van de Brandweer Zone Antwerpen. Omdat er zoveel rook was, werden omwonenden in de nabije omgeving gevraagd om hun ramen en deuren dicht te houden.

De woning waar de brand ontstond is zwaar beschadigd en zal waarschijnlijk onbewoonbaar zijn. Ook de huizen links en rechts van het getroffen pand werden door de hulpdiensten ontruimd om de bewoners uit de rook te houden. “Als die woningen voldoende verlucht zijn mogen de bewoners in principe terug naar binnen”, aldus Bruyns.

Foto: BFM

Foto: BFM