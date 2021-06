Tractorbestuurder valt in slaap en belandt in berm naast E19

Brecht - Een 19-jarige jongeman is vrijdagnacht even voor 3 uur met een tractor van de baan geraakt op de rotonde aan het op- en afrittencomplex van de E19 in Brecht. “Vermoedelijk is hij in slaap gevallen”, zegt Renée Anthonissen van de politiezone Voorkempen.

De tractor en aanhangwagen belandden op de berm van de E19 tussen de twee bruggen. “Het voertuig kwam tot stilstand voor het de snelweg opgereden zou zijn”, aldus Anthonissen.

De bestuurder was niet onder invloed van alcohol of drugs. Hij raakte ook niet ernstig gewond. “Er was geen ambulance nodig”, zegt Anthonissen. De takelwerken namen enige tijd in beslag, de op- en afrit van de E19 in de richting van Nederland werd een tijdlang afgesloten.