Licht op groen voor vaccinatie van 16- en 17-jarigen met het Pfizer-vaccin

Het IMC Volksgezondheid, de vergadering van de verzamelde volksgezondheidministers van ons land, zet het licht op groen om 16- en 17-jarigen in te enten met het Pfizer-vaccin. Dat zegt minister van Volkgezondheid Frank Vandenbroucke aan de VRT en bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Ze sluiten aan na de 18-jarigen, maar voor jongeren met onderliggende aandoeningen worden al onmiddellijk uitnodigingen verstuurd. “Het gaat om jongeren met bijvoorbeeld mucoviscidose, diabetes type 1, nierproblemen... voor wie die vaccinatie heel belangrijk is”, zegt Vandenbroucke. “Hun huisarts of een andere arts kan hen op de lijst plaatsen voor een uitnodiging, het is op hun aangeven dat die uitnodigingen verstuurd zullen worden.”

Alle 16- en 17-jarigen zullen een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum bij hen in de buurt. Deze uitnodiging zal op hun domicilie-adres toekomen. En net zoals bij de oudere bevolking zullen zij moeten aanduiden of zij hun vaccinatie accepteren of weigeren.

Als de jongere op dat moment niet aanwezig is voor de vaccinatie door een kamp of andere reden, kan de vaccinatie verplaatst worden. De uitnodiging tot vaccinatie is 30 dagen geldig. Binnen die 30 dagen kan een nieuwe datum ingepland worden. Er wordt uiteraard gevraagd om zoveel mogelijk de geplande afspraak te laten doorgaan. De mogelijkheden hiervoor staan op laatjevaccineren.be.

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) is alvast in zijn nopjes. “Het is goed dat er snel duidelijkheid over een vaccin voor de jongvolwassenen. De ingebouwde flexibiliteit voor de vaccinatiedatum zorgt ervoor dat ook de leiders zorgeloos op kamp of op jeugdactiviteit kunnen vertrekken. Op deze manier vermijden we dat jongeren moeten kiezen tussen vaccin of een kamp.”

Beke benadrukt dan weer dat de vaccinatie van de jongeren kan helpen om de circulatie van het virus nog verder te breken. “Door hun contacten – waar ze ook nood aan hebben – blijven ze zorgen voor een circulatie van het virus binnen hun en tussen andere leeftijdsgroepen. Als een voldoende hoge vaccinatiegraad kan bereikt worden, kan dit hopelijk ook een impact hebben op de besmettingen en bijgevolg de maatregelen in hun omgeving zoals scholen, jeugdbewegingen noem maar op.”

Daarnaast heeft het IMC aan de Taskforce vaccinatie gevraagd om te kijken of mensen onder de 41 jaar vrijwillig kunnen kiezen om de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson toegediend te krijgen. Na enkele heel zeldzame nevenwerkingen besliste ons land om met een leeftijdsgrens te werken voor die vaccins, precies omdat die neveneffecten konden voorkomen bij jongere mensen