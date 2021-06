G7-landen bereiken “historisch akkoord” over wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven

De ministers van Financiën van de G7-landen hebben een “historisch akkoord” bereikt over belastingen voor multinationals. Dat heeft de Britse minister van Financiën Rishi Sunak aangekondigd.

De grote rijke landen zijn het onder meer eens geraakt over het principe van een wereldwijde vennootschapsbelasting van minstens 15 procent.

De deal kan Europese landen meer mogelijkheden bieden om Amerikaanse technologiebedrijven zoals Facebook en Amazon te belasten.

Het akkoord dat de zeven landen bereikten in Londen, effent de weg voor een breder akkoord binnen de G20, mogelijk volgende maand al.

De bedoeling is te vermijden dat multinationals hun winsten nog verschuiven om hun belastingfactuur te verlagen, die bedrijven meer te doen betalen in de landen waar ze actief zijn, en het systeem aan te passen aan handel in data en informatie.