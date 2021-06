Roberto Martinez countert de kritiek (en heeft goed nieuws over Eden Hazard: “De defensie baart me het minst zorgen van allemaal”

Na de wedstrijd tegen Griekenland was er veel kritiek op de defensie. Tegen Kroatië is het de beurt aan Vermaelen en Vertonghen (of toch minstens één van die twee) om naast Alderweireld in de defensie te fungeren. Die twee zouden met hun 35 en 34 jaar dan weer te oud zijn.

“Ik maak me het minst zorgen van allemaal over de verdediging”, aldus Martinez. “Je noemt hun leeftijd. Kijk ook naar het aantal caps en het is duidelijk het meest ervaren compartiment van de ploeg. Ik wilde dat ik in elke linie evenveel ervaring zou hebben. We moeten stoppen met te focussen op wat de mindere punten van spelers, je moet de nadruk leggen op wat goed is. Dat is in het geval van onze verdediging vooral hun ervaring, hun positiespel, hun coaching,... echt wel veel om op te noemen.”

De bondscoach had naast het nieuws over de ingreep voor De Bruyne ook wat te vertellen over Eden Hazard.

“Hij heeft vrijdagavond het grootste gedeelte van de training meegedaan”, aldus Martinez. “Gedraaid en gekeerd, alles ging vlot. Hij zal de wedstrijd tegen Kroatië nog niet beginnen maar wel in de slotfase meedoen. Eden voelt zich goed, ook op mentaal vlak. Iedereen kent Eden, hij is relax. Het evolueert allemaal in de goede richting.”