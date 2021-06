Dak van Turnhouts bedrijf stort in door druk van watermassa

Turnhout - Meer dan 200 oproepen kreeg de brandweer na de storm die rond 18 uur over Turnhout trok te verwerken. “Ik heb het nooit zo erg geweten”, reageert burgemeester Paul Van Miert. De schade is het grootste bij transportbedrijf Van Rooijenlogistiek op de Veedijk. Daar zakte het dak van een groot magazijn helemaal in onder het gewicht van het water.

Het ging om dat deel van het dak waarop ook zonnepanelen waren geplaatst. Er raakte gelukkig niemand gewond, maar de schade is zeer aanzienlijk. De metalen constructie van het magazijn plooide alle kanten uit, tonnen goederen stortten neer of liepen ernstige waterschade op. De scheuren in die delen van het gebouw dat wel overeind waren gebleven, doen vermoeden dat nagenoeg het hele magazijn verloren is. Hoe groot de financiële schade is, kan voorlopig niet worden geraamd.

“Rond 20.30 uur heeft de brandweer al de helft van de oproepen kunnen beantwoorden”, weet Van Miert. “We hebben daarvoor de hulp gekregen van alle korpsen uit de omgeving, waarvoor dank.”