Een inbreker werd zaterdagochtend betrapt in Geluveld. De politie snelde ter plaatse, loste enkele schoten en kon de verdachte arresteren.

Er werd zaterdagmorgen ingebroken in een woning in de buurt van KIA-verdeler Delva Drive aan de Menenstraat in de bebouwde kom van Geluveld, een deelgemeente van Zonnebeke. Een getuige verwittigde de ...