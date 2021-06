Toby Alderweireld predikt kalmte: “Het is niet het moment om te panikeren”

Als meest ervaren verdediger die donderdag op het veld stond tegen Griekenland maakt Toby Alderweireld (32) de balans op van de Duivelse defensie. “Het is niet het moment om te panikeren”, zegt Alderweireld. “We hebben de ervaring om te weten dat we pas volgende week moeten pieken. Tegen Kroatië moeten we wel de balcirculatie omhoog krijgen.”

Onwennig. Zo noemde Toby Alderweireld de eerste dagen bij de Rode Duivels. “Ik heb besloten het vaccin te nemen en je weet niet hoe het effect daar van is. Nu voel ik me steeds beter. We hebben vertrouwen in de ploeg.”

Nochtans werd de verdediging aangewezen als een van de werven van bondscoach Roberto Martinez. In de openingsfase tegen Griekenland liet de defensie zich een paar keer pakken in de rug. Toby Alderweireld, de meest ervaren van de drie verdedigers die donderdag speelden, relativeert.

“Ik begrijp dat mensen tv-programma’s moeten vullen en elk detail bespreken. Maar we hebben als ploeg heel wat ervaring en die ervaring leert ons dat we niet nu moeten pieken maar pas over een week. Daarvoor dienen ook de voorbereidingswedstrijden, om daar aan te werken.”

“Mensen zien ons ook niet trainen”, vult Alderweireld aan. “Maandag zijn we er meteen hard ingevlogen, dat neem je mee in je benen. Je moet spelers van verschillende ploegen weer in één elftal doen draaien. Dat is lastig. Maar we weten waar we aan moeten we werken. We zijn bezig met beter te worden.”

Foto: BELGA

Gevraagd naar wat er dan beter moet, noemt Alderweireld de balcirculatie. “Die was niet goed en moet tegen Kroatië omhoog. Het andere werkpunt zijn de stilstaande fasen. Want zo slikten we tegen Griekenland het doelpunt Als team moeten we beter staan, aan de bal of zonder bal.”

Dat de verdediging op leeftijd is, hoeft geen nadeel te zijn voor Alderweireld.

“Ik denk dat Boyata en Denayer het heel goed hebben gedaan”, zegt de Spurs-verdediger. “Met Thomas (Vermaelen) en vooral Jan (Vertonghen) heb ik persoonlijk meer gespeeld, maar iedereen weet wat hij moet doen. We hebben kwaliteit en ervaring genoeg om in elke situatie te weten wat onze taken zijn.”