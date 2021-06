Brandweerlui uit Menen en Wevelgem snelden zaterdag in de vroege namiddag naar de Sluizenkaai in Menen. Een grote plezierboot, die de naam Louise Marie draagt en aangemeerd lag op de oude Leiearm ter hoogte van de achterzijde van het VTI, had water gemaakt en dreigde te zinken.

“Toen we aankwamen, zat het achterste gedeelte van de boot deels onder water en hing de boot helemaal schuin in het water. Met behulp van een dompelpomp begonnen we meteen het water in de boot weg te ...