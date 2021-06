Ruben Dias volgt Kevin De Bruyne op als Speler van het Seizoen in Premier League

Manchester City-verdediger Ruben Dias (24) is verkozen tot Premier League Speler van het Seizoen. Hij kreeg de voorkeur op onder anderen ploegmaat Kevin De Bruyne. Dat heeft de Premier League zaterdag bekendgemaakt. City-coach Pep Guardiola is voor de derde keer in vier jaar de Manager van het Seizoen.

Dias, die in september overkwam van Benfica Lissabon, hielp City afgelopen seizoen aan een derde landstitel in vier jaar en de League Cup. City ging met 1-0 onderuit tegen Chelsea in de finale van de Champions League. De Portugese international werd vorige maand door de Engelse pers al aangeduid als Speler van het Jaar. Hij ligt ook in polepositie voor de titel Speler van het Jaar van de Engelse spelersvakbond PFA.

Vorig jaar werd De Bruyne uitgeroepen tot Premier League Speler van het Seizoen. Dias is pas de vierde verdediger die de titel krijgt na Nemanja Vidic, Vincent Kompany en Virgil van Dijk.

Fans konden hun stem uitbrengen op de EA Sports website. Ook de aanvoerders van de 20 Premier League-clubs en een jury van experten konden stemmen. Naast Dias en De Bruyne waren Harry Kane (Tottenham), Bruno Fernandes (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Tomas Soucek (West Ham) en Jack Grealish (Aston Villa) genomineerd.