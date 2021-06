Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg voert studie uit over long COVID

Het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg voert momenteel een studie uit over long COVID, waarbij mensen die besmet werden met het coronavirus symptomen hebben die meer dan vier weken aanhouden. “Momenteel hebben minstens 10% van de coronapatiënten na 6 maanden nog altijd last, en dat gaat om mensen van alle leeftijden”, zegt Koen Van den Heede. “Het gaat dus om een belangrijke groep mensen en de impact op hun dagelijks functioneren is groot.”

“De klachten zijn zeer uiteenlopend en kennen een heel fluctuerend verloop”, zegt de onderzoeker. “Na een periode van schijnbaar beterschap volgt vaak een herval. Patiënten maken vaak melding van vermoeidheid, slaapproblemen, kortademigheid, hoofdpijn en cognitieve problemen, vaak ‘hersenmist’ of ‘brain fog’ genoemd. De oorzaak van die symptomen is niet altijd duidelijk. Deels kunnen die toegewezen worden aan vastgestelde orgaanschade, maar voor een groot deel van de symptomen is het onderliggend mechanisme onduidelijk.”

Langdurige COVID wordt vastgesteld zowel na een mild verloop van de ziekte als na een ernstig verloop, blijkt ook.

“Het komt voor bij patiënten die thuis uitzieken en bij mensen die gehospitaliseerd werden”, gaat Van den Heede verder. “Bij gehospitaliseerde patiënten is een deel van de symptomen toe te wijzen aan het verblijf in het ziekenhuis of in de afdeling intensieve zorgen, maar ook een deel aan COVID.”

Het aantal patiënten dat lijdt aan long COVID is hoger bij patiënten die gehospitaliseerd zijn, aldus nog de onderzoeker. “We stellen ook vast dat de percentages afnemen naargelang de tijd vordert, wat betekent dat ook en heel deel van deze patiënten na verloop van weken en maanden herstelt.”

“Long COVID treft dus een belangrijke groep mensen, en heeft voor hen een grote impact op het dagelijkse functioneren, ook als het om mensen gaat die voor hun besmetting sportief waren en in blakende gezondheid verkeerden”, besluit Van den Heede. “Er moet dus voldoende aandacht blijven gaan naar preventieve maatregelen om een besmetting te voorkomen. Ook nu het oudere en kwetsbaardere deel van de bevolking gevaccineerd is, blijft het voor jongere mensen belangrijk om zich te vaccineren.”