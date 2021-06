Studio 100 brengt verhalen tot leven in zijn Story Studio in Antwerpen

Antwerpen - Het amusementsbedrijf Studio 100 heeft zaterdag zijn gloednieuwe Story Studio geopend op de Meir in Antwerpen. Studio 100-topman Hans Bourlon en burgemeester Bart De Wever (N-VA) knipten samen het lint door dat voor de toegangsdeur gespannen werd. In de Story Studio worden ‘immersive stories’ verteld, verhalen die door projecties tot leven worden gebracht.

“Van zodra je naar binnen wandelt, stap je letterlijk binnen in het verhaal door de levensgrote projecties. We vertellen op deze locatie een verhaal op een totaal nieuwe manier waarbij je van ruimte naar ruimte geleid wordt en telkens terecht komt in een heel nieuwe wereld. Ik ben heel benieuwd naar de reactie van het publiek”, zei Hans Bourlon.

In de Story Studio worden de allernieuwste projectietechnieken gebruikt. Het luisterverhaal via koptelefoons maakt de beleving nog sterker. Volgens Studio 100 is het voor de allereerste keer in België dat verhalen op deze manier verteld worden.

“Ik ben verheugd dat Studio 100 in Antwerpen investeert in een aangename en toegankelijke beleving voor jong en oud. De stad herleeft geleidelijk aan en met dit initiatief groeit het aanbod om op een veilige manier als gezin een leuke uitstap te doen. Dat kan ik iedereen aanbevelen”, zei burgemeester De Wever.

De eerste story die te zien zal zijn is ‘Bestemming Atlantis’. Archeologe Jane Clarke neemt de bezoekers mee op een duik in de Atlantische Oceaan en vindt de restanten van wat ooit een bruisende stad was. James Cooke, Sven De Ridder, Tine Embrechts, Peter Van de Velde en Rik Verheye leenden hun stemmen aan de personages.

Bestemming Atlantis, dat zondag voor het grote publiek opent, is bedoeld voor de hele familie. Omwille van de toegang in zeer kleine groepen en alle andere maatregelen is deze beleving 100 procent coronaproof. Info en tickets vind je hier.