Hoe snel het corona-tij kan keren, zien ze in het Verenigd Koninkrijk: “Die variant gaat ook bij ons dominant worden. We moeten voorzichtig zijn”

De ‘delta-variant’ van het coronavirus, tot voor kort de Indiase variant genoemd, veroorzaakt een felle stijging van het aantal dagelijkse besmettingen in Groot-Brittannië. Dat is zorgwekkend, zegt biostatisticus Geert Molenberghs. “Het is daar heel snel gegaan. We moeten voorzichtig zijn, want ook bij ons gaat die variant overheersend worden.”