In het oosten van China heeft volgens de autoriteiten een man zaterdagmiddag voorbijgangers met een mes aangevallen.

Vijf mensen verloren daarbij het leven en nog eens vijftien anderen raakten gewond.

De steekpartij deed zich voor in een voetgangerszone in Anqing in de provincie Anhu.

Volgens het stedelijke veiligheidsbureau hebben politieagenten de man ter plaatse opgepakt. Zijn motief is nog niet bekend.