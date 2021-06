In de Schelde in Hamme is zaterdag het levenloze lichaam aangetroffen van een 71-jarige man die sinds maandag is vermist. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

De man verdween op maandag 31 mei omstreeks 13.30 uur zijn woning in Ter Hoeven in Buggenhout met zijn fiets. Sindsdien ontbrak elk spoor. Zaterdag werd zijn lichaam aangetroffen in de Schelde ter hoogte van Hamme. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Het parket stelde een deskundige aan.