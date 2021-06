Buurman getuigt over inbraak met schietpartij: “Dader liep doodkalm naar buiten en zei goedemorgen”

Zonnebeke - ‘Goeiemorgen’, zei een inbreker doodkalm toen hij zaterdagochtend naar zijn gestolen vluchtwagen wandelde vlakbij de toegesnelde politie en buurtbewoners in het dorpje Geluveld. Een paar schoten van de politie konden de vluchtwagen niet meer tegenhouden, maar de inbreker werd enkele kilometer verderop klemgereden en gearresteerd.

Er werd zaterdagmorgen ingebroken in een woning in de buurt van KIA-verdeler Delva Drive aan de Menenstraat in de bebouwde kom van Geluveld, een deelgemeente van Zonnebeke. Een buurman hoorde rond 9.15 uur geklop en glasgerinkel. “Ik keek vanuit mijn woning en zag hoe een jonge man het glas insloeg van de achterdeur van mijn buur”, vertelt de man, die liever anoniem blijft. “Ik zag aan zijn kledij dat hij mijn buur niet was. Ik liep naar buiten en zag een BMW staan voor mijn deur. Ik wou mijn buurman roepen, maar een andere buur zei dat het om een verdacht persoon ging. Ik belde dan maar de politie, die hier heel snel was. Plots kwam de inbreker naar buiten. Ik had het gevoel dat hij niet wist dat de politie daar stond, want hij wandelde op zijn gemak naar de BMW en zei doodkalm ‘goeiemorgen’. Ik moest voor de aanwezige politie wijzen dat hij de dader was en riep: ‘wie ben jij? wat doe jij hier?’ Hij kroop in de BMW, de politiemensen trokken hun wapen en vroegen de man om uit te stappen. Hij opende de koffer vanuit de wagen - vermoedelijk om zich te beschermen tegen kogels - en vertrok dan in volle vaart. De politie schoot twee keer richting de banden van het voertuig.”

Eerdere inbraken



Daarna werd de achtervolging ingezet. De politie kon de verdachte uiteindelijk klemrijden bij rotonde De Kortekeer tussen Geluveld en Beselare. Er vielen geen gewonden. De verdachte werd gearresteerd en zal worden verhoord. Hij komt ook in aanmerking voor een aantal eerdere inbraken. De vluchtwagen zaterdagochtend even voor de inbraak gestolen. In het belang van het onderzoek wenst het parket op dit moment geen verdere informatie te geven. De Menenstraat was door de interventie van de politie en het onderzoek enkele uren plaatselijk afgesloten voor het verkeer.

Lef



“Achteraf bleek mijn buurman niet thuis op het moment van de inbraak”, vervolgt de getuige, die de politie belde. “Die inbreker had geen buit gemaakt, maar had wel alle schuiven uitgetrokken in het huis. Hij bleek het glas van de achterdeur te hebben ingeslagen met een hamer, die hij had gevonden in het tuinhuis achteraan. Het is opmerkelijk dat dieven zoveel lef hebben om in te breken bij daglicht op een zaterdagmorgen in zo’n drukke buurt.”