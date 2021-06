Philippe Clement blijft bij Club Brugge en tekent contract voor onbepaalde duur

Witte rook bij Club Brugge: Philippe Clement (47) blijft aan als hoofdtrainer en krijgt een contract van onbepaalde duur bij de landskampioen. Het contract van Clement liep na volgend seizoen af. Straks begint de kampioenenmaker aan zijn derde seizoen bij blauw-zwart. Hij jaagt in België op z’n vierde landstitel op rij.

Blijft hij of blijft hij niet? Dat was de vraag net nadat Club Brugge haar 17de landstitel had binnengehaald. Algemeen manager Vincent Mannaert gaf al aan dat hij de succescoach graag zou houden, en nu kwamen beide partijen ook tot een akkoord. Clement krijgt zowaar een contract van onbepaalde duur, waardoor beide partijen na elk seizoen rustig kunnen evalueren wat de toekomst brengt. En indien er geïnteresseerde clubs opduiken, zal er boter bij de vis moeten zijn. Het probleem van lastige vragen bij een contract dat begint te korten - zoals tijdens de voorbije play-offs - is ondertussen ook opgelost.

Geen astronomische loonsverhoging

Er was interesse uit Duitsland en het Midden-Oosten, maar Clement gaf altijd de voorkeur aan een verlengd verblijf. Zijn verhaal bij Club was nog niet ten einde. “Dit is de club van mijn hart: er zal al iets héél speciaal moeten komen als ik zou vertrekken”, zei hij tijdens het feestgedruis op Anderlecht. Het is trouwens niet zo dat Clement een astronomische opwaardering van zijn loon kreeg, wél is er sprake van een correct contract dat rekening houdt met z’n palmares en zijn twee behaalde landstitels met Club. Als er daar straks nog eentje bijkomt of er andere mijlpalen behaald worden, zal hem dat geen windeieren leggen. Denk dan bijvoorbeeld aan een mooi Europees parcours of een eerste dubbel sinds 1996.

Clement gaat ook volgend seizoen met Club Brugge op zoek naar de landstitel. Foto: Isosport

Voorbereiding start op 21 juni

En zo kunnen Club en Clement op 21 juni in alle rust aan de voorbereiding beginnen. Op 17 en 18 juni staan de medische tests gepland. Clement trad in de zomer van 2019 in dienst als hoofdcoach in Brugge na een lange staat van dienst als speler én assistent bij blauw-zwart. Club kiest dus voor continuïteit. Met Clement aan het roer en sterkhouders als Vormer, De Ketelaere en Vanaken in de kern - ook zij willen blijven - wordt de kersverse kampioen ook volgend seizoen dé te kloppen ploeg.