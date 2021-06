Klaar voor openingsduel met Rode Duivels: Rusland wint laatste oefenmatch voor start EK voetbal

Rusland heeft zijn voorbereiding op het EK voetbal met een positieve noot afgesloten. De Russen, die op 12 juni de eerste tegenstander zijn van de Rode Duivels op het toernooi, wonnen hun laatste oefenwedstrijd tegen Bulgarije met 1-0.

De Russen moesten er in hoofdstad Moskou hard voor knokken, want de Bulgaren speelden een prima wedstrijd. In het laatste kwart van de match kwamen de Russen wat beter uit de verf en slaagden ze er uiteindelijk nog in om het verschil te maken. Na een fout van Valentin Antov kregen de Russen in de 84ste minuut een strafschop toegewezen. Alexander Sobolev trapte die binnen en legde daarmee meteen de eindstand vast.

Over precies een week nemen de Russen het op tegen de Rode Duivels op het EK. Eerder deze week had Rusland gelijkgespeeld in een oefenmatch tegen Polen (1-1). Bulgarije is niet gekwalificeerd voor het EK, maar speelt komende dinsdag wel nog een oefenpot tegen wereldkampioen Frankrijk.