Dedryck Boyata was er zaterdagavond niet bij op training bij de Rode Duivels. De reden voor de afwezigheid van de verdediger is vooralsnog niet bekend. Waren wel van de partij: Axel Witsel en Eden Hazard. Die laatste zal morgenavond invallen in de oefenmatch tegen Kroatië, terwijl Witsel nog herstelt van een scheur in zijn achillespees.