83 procent van risicopatiënten kreeg al eerste dosis coronavaccin

Van het anderhalf miljoen risicopatiënten in België heeft 83% al een eerste dosis van het coronavaccin gekregen. Dat heeft de Taskforce Vaccinatie zaterdag meegedeeld. Het gaat concreet om 1.251.185 mensen die al een eerste spuitje kregen. “In Vlaanderen gaat het om bijna 90% van de risicopatiënten, in Wallonië om bijna 80% en in Brussel om net geen 70%”, zegt professor Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce. “Overal blijven die cijfers ook stijgen.”

Intussen zijn er in België al 7.879.865 dosissen van de verschillende vaccins geleverd, en heeft 53,9% van de volwassen bevolking al een eerste dosis toegediend gekregen. 26,4% is zelfs al volledig beschermd.

“Onder meer omwille van de varianten is het moeilijk om een exact getal te kleven op het aantal mensen dat moet gevaccineerd worden om groepsimmuniteit te halen”, gaat de professor verder, “maar het is duidelijk dat we erop moeten blijven inzetten om zo veel mogelijk mensen te vaccineren.”

Als alles goed gaat, mag ons land tegen eind juli nog eens 4.413.950 vaccindosissen verwachten.

“Pfizer levert tegen 28 juni minstens 2.321.280 dosissen, maar het kunnen er ook nog 457.470 meer zijn”, zegt professor Ramaekers. “Over hun levering in juli is nog niets bekend. Van Moderna mogen we er tegen eind juli 736.800 verwachten en van AstraZeneca 862.400. Over Johnson & Johnson bestaat nog veel onduidelijkheid. Die leveren tegen 7 juni 36.000 dosissen maar over de leveringen nadien is nog niets bekend.”

Begin volgende week zou daarover meer nieuws moeten komen, als de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond klaar is met zijn rapport. De FDA was overgegaan bijkomende inspecties nadat een aantal loten van het vaccin geblokkeerd werden omdat er sprake was van een vastgesteld “kwaliteitsprobleem” op een site.

“In het beste scenario mag Europa de komende weken 35 miljoen J&J-vaccins verwachten, waarvan 900.000 voor België”, zegt het hoofd van de Taskforce. “In het slechtste krijgt Europa er slechts 18 miljoen, waarvan 450.000 voor België. Het is duidelijk dat dat een vertraging voor onze vaccinatiecampagne zou betekenen.”