Roberto Martinez over oefenduel tegen vice-wereldkampioen: “Kroatië is sterker dan toen het tweede werd op het WK”

De Rode Duivels spelen zondag hun tweede oefeninterland voor het EK tegen Kroatië. Het moet beter, want dit is de vice-wereldkampioen. Bondscoach Roberto Martinez vindt de Kroaten zelfs beter dan drie jaar geleden op het WK.

De resultaten doen evenwel anders vermoeden. Kroatië is van de vierde naar de veertiende plaats weggezakt op de FIFA-ranking. Ze verloren onder meer met 6-0 van Spanje en konden niet winnen in Azerbeidzjan (1-1). In de Nations League bleven ze steken op 3 op 18 met degradatie tot gevolg. Sinds het WK verloor Kroatië liefst 10 van de 28 wedstrijden die het speelde.

“Kroatië is sterker dan drie jaar geleden”, verrast Martinez. “Wat veranderd is, is dat de tegenstanders Kroatië nu behandelen als een WK-finalist. Dat wil zeggen dat ze zich instellen op Kroatië en dan krijgt elk team het moeilijk. Ze hebben daardoor wat wedstrijden verloren. Het team is beter geworden, maar het respect voor het team ook. En dat is vervelend voor hen. Met Modric, Brozovic, Kovacic, Gudelj, Vlasic … hebben ze evenwel een heel sterk centraal middenveld, één van de sterkste op het toernooi. Ze hebben veel techniek op het middenveld en spelen tegen een hoog tempo. Ze hebben een competitieve ingesteldheid.”

Ploeg smeden

Toch zouden de Rode Duivels een opsteker in de vorm van een zege wel goed kunnen gebruiken. “Dit wordt een andere wedstrijd dan tegen Griekenland, maar heel interessant met het oog op het EK. Het is een gelegenheid om te zien waar we staan, ook waar elke speler individueel staat. Het is belangrijk met het oog op de wedstrijd tegen Rusland, welke spelers ik ga kiezen. Ook de trainingen zijn belangrijk. We moeten onszelf zijn, heviger dan tegen Griekenland. Toen waren we maar 40 minuten goed. Ik kan niet meer inzet vragen, dat is al het maximum. We zijn nog wel een ploeg aan het smeden.”

Luka Modric is nog altijd de roerganger bij Kroatië Foto: AFP

Elke speler die op het veld komt, is gewaarschuwd. “We moeten laten zien dat we voluit gaan”, aldus nog de bondscoach. “Het is een goede gelegenheid om onze scherpte en concentratie terug te vinden. Dat zullen we tegen Rusland ook nodig hebben. We kunnen veel trainen en goed trainen maar er is natuurlijk niets te vergelijken met een wedstrijd. We praten nu veel over de spelers die nog niet klaar zijn (Witsel, De Bruyne en Eden Hazard, red.), maar er zijn nog 28 andere spelers en die werken uitstekend op de training.

Te oude verdediging?

Na de wedstrijd tegen Griekenland was er veel kritiek op de defensie. Tegen Kroatië is het de beurt aan Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen (of toch minstens één van die twee) om naast Toby Alderweireld in de defensie te fungeren. Die twee zouden met hun 35 en 34 jaar dan weer te oud zijn.

“Ik maak me het minst zorgen van allemaal over de verdediging”, aldus Martinez. “Je noemt hun leeftijd. Kijk ook naar het aantal caps en het is duidelijk het meest ervaren compartiment van de ploeg. Ik wilde dat ik in elke linie evenveel ervaring zou hebben. We moeten stoppen met te focussen op wat de mindere punten van spelers, je moet de nadruk leggen op wat goed is. Dat is in het geval van onze verdediging vooral hun ervaring, hun positiespel, hun coaching,... echt wel veel om op te noemen.”

