Prins Harry en Meghan Markle verwelkomen dochter en eren zowel de Queen als prinses Diana met naam

Het tweede kindje van de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle is geboren. Het meisje werd vernoemd naar haar overgrootmoeder Queen Elizabeth en grootmoeder prinses Diana.

“Lili is vrijdag 4 juni geboren om 11.40 uur in het Barbara Cottage Hospital in Santa Barbara in California”, laten Harry en Meghan weten in een statement. Ze weegt 3,5 kilogram en zowel moeder als dochter stellen het goed. De volledige naam van de nieuwe royal is Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor. “Lili is vernoemd naar haar overgrootmoeder, Hare Majesteit The Queen, wiens bijnaam Lilibet is. Haar tweede naam, Diana, werd gekozen als eerbetoon aan haar geliefde grootmoeder.”

Lili is het tweede kindje van prins Harry en Meghan Markle. Ze hebben ook een tweejarige zoon genaamd Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Lilibet is reeds het elfde achterkleinkind van de Britse monarch en achtste in lijn voor de troon.

In januari 2020 hebben Harry en Meghan aangekondigd vaarwel te zeggen aan hun rol als vooraanstaande leden van de koninklijke familie.