Donald Trump geeft eerste speech in maanden en haalt meteen het grof geschut boven: niemand is veilig voor de ex-president

Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft voor het eerst in maanden nog eens een toespraak gegeven. Op een partijbijeenkomst in de staat North Carolina haalde hij anderhalf uur lang uit naar Joe Biden en de Democraten, naar corona-adviseur Anthony Fauci en naar de Chinezen. Maar wat hem nog het meeste applaus opleverde, was dat hij aangaf dat zijn rol niet is uitgespeeld: “2024 is een jaar waar ik erg naar uitkijk”, zo zei de voormalige president.