Brooklyn-baas ontroerd na verwoestende brand: “Die brand was du jamais vu. Maar de hulp die we kregen ook”

Harelbeke -

Kledingketen Brooklyn kende door corona al een rampjaar. Maar een verwoestende brand legde vorige week ook nog eens het hoofdkwartier in Harelbeke volledig in de as. De kantoren, het magazijn en de zomercollectie gingen volledig in de vlammen op. Toch krabbelt zaakvoerder Ubbe Descamps na enorm veel solidariteit weer overeind. “De steun die we krijgen is enorm. Opgeven kunnen we niet.”