Belg omgekomen bij ongeval in Dominicaanse Republiek

Een Belg is vrijdag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Dominicaanse Republiek. Dat melden de lokale media en het nieuws werd door Buitenlandse Zaken bevestigd aan VTM Nieuws.

De 68-jarige man was vrijdagnacht met een bromfiets onderweg naar de luchthaven om daar op het vliegtuig richting Europa te stappen. Hij werd aangereden in de buurt van de parking van de luchthaven en werd over een afstand van een kilometer meegesleept, meldt de krant El Nuevo Diario op zijn website. De zestigjarige bestuurder van de terreinwagen had volgens de politie niet gemerkt dat hij de Belg had aangereden.

Een jonge Dominicaanse vrouw, die zei dat ze de partner van de Belg is, zat samen met haar broer op een andere motorfiets en zag alles gebeuren.

De bestuurder van de wagen werd opgepakt en voorgeleid voor de rechter. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval.