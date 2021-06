Laatste nog levende bevrijder (98) van Auschwitz overleden

De laatste nog levende bevrijder van het concentratiekamp Auschwitz is zaterdag op 98-jarige leeftijd overleden. David Dushman stierf volgens Duitse media in een ziekenhuis in zijn woonplaats München.

Dushman, die zelf Joods was, diende destijds in het Rode Leger van de Sovjet-Unie. Hij was een van de 69 soldaten uit zijn 12.000 man sterke tankdivisie die de Tweede Wereldoorlog overleefden. Op 27 januari 1945 gebruikte hij zijn T-34-tank om de onder stroom staande hekken rond het concentratiekamp omver te rijden in het door de nazi’s bezette Polen.

“We wisten amper iets van Auschwitz af”, zei Dushman in een interview in 2015. “Overal skeletten”, zo omschreef hij wat hij toen zag. “Ze strompelden de barakken uit, tussen de doden zaten en lagen ze. Verschrikkelijk. We gooiden al ons blikvoer naar ze toe en reden meteen verder om de fascisten te verdrijven.” Pas na de oorlog hoorde hij op welke schaal daar mensen zijn vermoord.

Van de 6 miljoen Joden die tijdens de Holocaust zijn omgebracht, zijn meer dan 1 miljoen Joden in Auschwitz vermoord. Ze zijn daar veelal vergast, samen met duizenden Roma, Polen en Russische krijgsgevangenen.

Dushman werd later schermer in de Sovjet-Unie en beoefende de sport op Olympisch niveau. Hij heeft in de jaren 90 nog enkele jaren in Oostenrijk gewoond, waarna hij naar München verhuisde. Volgens het Internationaal Olympisch Comité was hij tot vier jaar geleden nog bijna dagelijks op zijn schermclub om training te geven.

Vorig jaar vertelde Dushman aan persbureau Reuters dat hij ieder jaar nog altijd felicitaties kreeg van de Russische president Vladimir Poetin op 9 mei, wanneer Rusland de Dag van de Overwinning viert.