Romelu Lukaku heeft nieuwe look en bereikt meteen nieuwe mijlpaal: zonder baard naar 60 (!) interlandgoals

Romelu Lukaku heeft voor de afzwaaimatch tegen Kroatië zijn stevige baard afgeschoren. Die move loonde meteen: na een dik halfuur legde hij zijn zestigste doelpunt voor de Rode Duivels binnen.

Of het bijgeloof is, durven we betwijfelen. Maar de nieuwe look van Lukaku oogt alvast fris en scherp. Net als de speelwijze van Lukaku zelf dus, want hij reageerde als snelste op een afgeweken bal van Brozovic.

Een overzicht van zijn 60 doelpunten:

- 22 in oefeninterlands

- 15 in WK-kwalificatie

- 9 in Nations League

- 7 in EK-kwalificatie

- 5 op een WK

- 2 op een EK

Foto: AFP

Foto: Isosport

Foto: BELGA

Foto: BELGA