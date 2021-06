Oplichter maakt Belgische paardenfokker drie miljoen euro aan bitcoins afhandig bij ‘zakendeal’

De Spaanse politie heeft in de stad Guardamar del Segura een 36-jarige man opgepakt die voor 3 miljoen euro aan bitcoins gestolen had van een Belgische paardenverkoper. In dezelfde zaak werd ook een Belg gearresteerd.

De man, van Kroatische afkomst, had vorig jaar een Belgische paardenverkoper gecontacteerd voor de mogelijke aankoop van een Belgische stoeterij ter waarde van 24 miljoen euro. Tijdens een van de laatste ontmoetingen vroeg hij naar de digitale portemonnee van het slachtoffer en overtuigde hem om zo’n app te installeren. De dag na die ontmoeting ontdekte het slachtoffer dat er 101 bitcoins, die momenteel een waarde van zo’n 3 miljoen euro hebben, uit die digitale portemonnee gestolen waren.

Zo’n digitale portemonnee maakt het mogelijk virtuele valuta, bitcoins... te bewaren, op te slaan en over te dragen. Door middel van cryptografische sleutels worden transacties in digitale valuta van de ene digitale portemonnee naar de andere uitgevoerd. Die portemonnee werd waarschijnlijk gehackt.

De politie kon de Kroaat opsporen en hem eind vorige week arresteren. Er werd ook een 42-jarige Belg gearresteerd, die met de Kroaat op pad was, voor een diefstal van 30.000 euro. Hij had op het moment van de arrestatie 7.300 euro op zak. De Belg zal waarschijnlijk een straf moeten uitzitten in Spanje. De Kroaat zal naar alle waarschijnlijkheid uitgeleverd worden aan ons land.