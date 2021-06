Historisch dieptepunt voor CD&V en het einde lijkt nog niet in zicht: “De bodemkoers is niet 10 procent, maar 0 procent”

Twee peilingen na elkaar op tien procent, dat hakt erin bij een partij als CD&V. Nog niet eens zo lang geleden was ze dé volkspartij van Vlaanderen, nu bengelt ze ergens achteraan het peloton. Zelfs bij de lokale afdelingen, het paradepaardje van de partij, klinkt gemor en speelt het idee om de volgende keer niet meer onder de partijnaam op te komen. “De bodemkoers is niet 10 procent, maar 0 procent. We moeten het tij keren.”