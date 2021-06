Papa van Sanda Dia voor het eerst oog in oog met groep Reuzegommers die betrokken waren bij dood van zijn zoon

/ Edegem / Leuven - Papis Dia, de vader van de overleden student Sanda Dia (20), komt maandag voor het eerst oog in oog te staan met de Reuzegommers die betrokken waren bij zijn dood. De raadkamer in Hasselt buigt zich namelijk over de door het parket gevorderde doorverwijzing van achttien Reuzegommers naar de correctionele rechtbank voor het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, schuldig verzuim en mensonterende behandeling.

Uit het onderzoek en nazicht van hun WhatsApp-conversaties werd duidelijk dat er tijdens de tweedaagse doop in Vorselaar op 5 december 2018 muizen in de blender werden gestoken, en dat er goudvissen levend moesten worden ingeslikt. Sanda Dia moest ook grote hoeveelheden visolie drinken en urenlang in een put met koud water zitten.

De vader van Sanda Dia staat erop om tijdens de raadkamerzitting zelf aanwezig te zijn. Al is het af te wachten hoeveel Reuzegommers ook effectief zullen opdagen. Er wordt in ieder geval een stoet aan bekende advocaten voor hen verwacht, waarvan sommigen mogelijk nog zullen proberen om alsnog bijkomend onderzoek te vragen. Het dossier zal naar alle verwachting nog niet gepleit worden. Wellicht is een beslissing over een doorverwijzing pas voor na de zomervakantie. Ook Gaia heeft zich burgerlijke partij gesteld.

