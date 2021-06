Staatssecretaris Eva De Bleeker waarschuwt voor EK-namaak

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) waarschuwt voor namaak merchandise in aanloop naar het komend EK. Die zijn niet alleen schadelijk voor de economie, maar kunnen ook vaak schadelijk zijn voor de gezondheid. Wie namaak koopt, riskeert om bij een inbeslagname te moeten opdraaien voor de vernietiging ervan. “Echte supporters kopen geen namaak”, zegt De Bleeker.

Voetbalmerchandise, en zeker bij kampioenschappen, is zeer gevoelig voor namaak. Dat blijkt onder meer uit cijfers van tijdens het WK voetbal in 2018. In het kader van dat kampioenschap werden maar liefst 19.000 producten in beslag genomen door de economische inspectie. Het ging daarbij over zaken zoals truitjes, sokken en ballen.

Zowel de douane als de Economische Inspectie zijn dan ook op hun hoede. In aanloop van het EK werd er een training gegeven waar verschillende merkhouders hun producten hebben voorgesteld en tips hebben gegeven hoe namaakvarianten herkend kunnen worden.