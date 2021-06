Horeca weer open, maar naar fooi kunnen ze fluiten: hoe corona ook het broodnodige zakcentje afpakte

Deze week zwaait eindelijk élke horecadeur weer open, of die nu leidt naar een zonneterras of naar tafels binnen. Blije eigenaars, blije klanten. En dus ook: vette fooien. Of niet? “We merken een enorm verschil met voor corona, nu iedereen overal met de kaart betaalt”, klinkt het in veel horecazaken, die het in elektronische tijden met een stuk minder gerinkel moeten doen. We hebben geen verdwaalde muntjes meer in onze portemonnee, en dat voelt de garçon. “Maar schrijf gerust dat mensen bij ons ook met de kaart fooi kunnen geven, als ze dat willen.”