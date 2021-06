Slecht nieuws voor Anderlecht? Lukas Nmecha scoort winning goal in finale EK U21 en kroont zich tot topschutter

Lukas Nmecha heeft er een uitstekend EK U21 opzitten. Na zijn haarfijne assist in de halve finale, scoorde de Duitser nu ook in de finale tegen Portugal het enige doelpunt van de wedstrijd. Voor Anderlecht is dit slecht nieuws, want zijn goede prestaties zullen hoe dan ook voor interesse zorgen van verschillende clubs, en zijn prijs zal flink de hoogte ingaan.

In Ljubljana speelden Duitsland en Portugal zondagavond voor de Europese titel bij de U21. Naast Lukas Nmecha stond ook Niklas Dorsch (AA Gent) in de basis bij de Duitsers. In de eerste helft werd er nog niet gescoord, maar in de tweede helft vond Lukas Nmecha het welletjes geweest: de 22-jarige spits omspeelde handig de Portugese doelman, en zo legde hij de 1-0 simpel in doel. Nmecha tekent zo voor de winning goal in de finale van het EK U21, wat zijn marktwaarde alleen maar de hoogte in zal jagen. Bovendien eindigt Nmecha ook als topscorer van het tornooi. Bij Anderlecht zitten ze ondertussen ongetwijfeld met de handen in het haar.

Alle doelpunten van Nmecha: