Het laatste duel van de Rode Duivels voor het EK begint, was geruststellend. Onze nationale trots klopte Kroatië redelijk eenvoudig met een ijzersterke Lukaku, een oplossing voor de afwezige Witsel op het middenveld en een defensie die geen enkele steek liet vallen.

De Duivels begonnen matig. Werden ze onder de voet gelopen of was het metier, rustige vastheid? De tegenstander even het balbezit laten, zien hoe ze zich moeten organiseren. Daar leek het toch meer op ...