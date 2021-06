REACTIES. Chadli blij dat hij kon spelen, Lukaku zag meer intensiteit: “We wilden de mensen laten zien hoe goed we echt zijn”

De Rode Duivels zwaaiden het Belgische publiek dan wel virtueel uit, er werd toch een goed gevoel afgesloten. Dat lieten de Duivels ook weten achteraf. “1-0 is een goed resultaat, maar we hadden ook meer kunnen scoren.”

Nacer Chadli: “Belangrijk dat ik kon spelen na een moeilijk seizoen”

Bondscoach Roberto Martinez verraste vandaag door Nacer Chadli in de basis te droppen. ”Dit seizoen was voor mij persoonlijk niet makkelijk, ik had te kampen met veel blessures. Het was belangrijk dat ik kon spelen en 70 minuten op het veld kon staan. We hebben vertrouwen getankt door een goede wedstrijd te spelen in een nieuwe formatie. In balverlies speelde ik meer als middenvelder: eerst was dat wennen, maar erna ging het beter. 1-0 is een goed resultaat, maar we hadden ook meer kunnen scoren.”

Of de bondscoach al belangrijke knopen heeft doorgehakt? “Het belangrijkste is dat iedereen fit is. Iedereen moet klaar zijn, want in grote tornooien kunnen spelers geblesseerd zijn en dan moet iedereen klaar zijn om te spelen”, aldus Chadli.

Tevreden Lukaku: “Veel meer intensiteit gebracht”

“Dit was beter dan de vorige match”, lachte Romelu Lukaku. “Niet alleen wat mezelf betreft, maar ook de anderen brachten veel meer intensiteit. We waren allemaal ongelukkig met onze prestatie tegen Griekenland. We wisten ook wel dat we niet goed gespeeld hadden. Voor Griekenland was het een match op leven en dood, voor ons wat het maar een oefenmatch. Maar die intensiteit brachten we vandaag wel. Dat maakt me trots en blij. Een 1-0 tegen een sterke tegenstander als Kroatië is een mooi resultaat.”

“We waren teleurgesteld na donderdag en wilden vandaag afsluiten met een goede prestatie om de mensen te laten zien hoe goed we echt zijn. Als groep waren we wel realistisch genoeg om te weten dat we beter kunnen na Griekenland. Vandaag hadden we nog meer kunnen scoren, maar de vermoeidheid speelde ook mee. Of ik nog een tweede goal had moeten maken bij die kopbal aan de tweede paal? (lacht) Ik had goed gekopt, maar de doelman had een goede reflex in huis. Wat nog beter kon? Soms hebben we in de omschakeling veel te makkelijk de bal verloren, maar dat is zowat het enige.”

“We hebben vandaag goed balbezit gehouden en bij momenten verdedigd met de bal. Vroeger liepen we alleen maar naar voren, maar nu haalden we het gif uit de match. We hielden hem even bij om dan op het juiste moment toe te slaan. We hebben ook beter verdedigd en zo goed als niets weggeven. Ik geloof dat zij na de eerste helft nul schoten op doel hadden. Of dit ideaal is met het oog op EURO 2020? Dat denk ik wel. Het was een goede prestatie tegen een goede tegenstander. Nu moeten we alleen nog zien dat we Eden nog scherper krijgen.”

Foto: REUTERS

Youri Tielemans: “Gepoort worden door Modric? Ik pakte de volgende actie toch de bal van hem af”

Youri Tielemans speelde tegen Kroatië in een iets andere rol dan de voorbije interlands. De middenvelder van Leicester City kwam de bal dieper halen en gold als eerste aanspeelpunt voor de verdedigers. “Of ik nu deze rol heb of een andere, dat maakt me niet uit”, zei Tielemans. “Ik speel gewoon mijn eigen match. Ik weet ook niet of dit ook op het EK zo zal zijn. Voor mij verandert er in ieder geval niets, ik heb vertrouwen in mezelf. We speelden vandaag collectief een goede match. Dit resultaat hadden we wel nodig om met vertrouwen naar het EK te kunnen gaan. Tegen Griekenland werden we in de problemen gebracht. We hebben er intern over gepraat en oplossingen op het terrein gezocht. Tegen Kroatië was het al veel beter.”

Met dank ook aan een beresterke Romelu Lukaku. “Dit is de beste Romelu ooit”, vindt ook Tielemans. “Dat merkt toch iedereen? Je ziet dat in zijn bewegingen, in zijn voetbalplezier. Hij is topfit en gaat ervoor. Hij heeft het afgelopen jaar alweer grote stappen gezet, dat zie je zo. Hopelijk blijft hij het ook op het EK zo goed doen.”

Tielemans werd in de eerste helft even gepoort door Real-middenvelder Luka Modric. Of dat iets met hem had gedaan? “Ik probeerde pressing te zetten en Modric is een voetballer met veel kwaliteiten. Dat kan gebeuren. Maar ik weet wel dat ik bij de volgende actie de bal goed van hem afpakte, dus dan stonden we gelijk”, antwoordde Tielemans met een uitgestreken gezicht. (md)

Leander Dendoncker: “Niet makkelijk om Witsel te vervangen, hij is in elk opzicht de perfecte zes”

Leander Dendoncker werkte alweer een bijzonder degelijke en sobere partij af op het middenveld. Hij zal in het begin van het EK de speler worden die de “onvervangbare” Axel Witsel moet vervangen. Dendoncker geeft toe dat hij de druk van de natie voelt.

“Dat is niet makkelijk nee, want Axel is in elk opzicht de perfecte nummer zes. Hij is een enorm belangrijke speler voor deze ploeg. Ik probeer gewoon elke match het best van mezelf te geven en te groeien in die rol. Het is ook een kwestie van automatismen creëren, dat is niet evident.”

Dendoncker was tevreden over zijn eigen prestatie tegen Kroatië, maar ook die van de ploeg. “Collectief ging het vandaag gewoon goed. Op de eerste vijf minuten na dan. Toen was het nog een beetje zoeken voor ons.” (md)