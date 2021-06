Roberto Martinez ziet veel pluspunten bij Rode Duivels na wedstrijd tegen Kroatië, maar: “We moeten nog iets efficiënter zijn”

De uitzwaaiwedstrijd van de Rode Duivels draaide uit op een deugddoende 1-0 overwinning tegen Kroatië. Bondscoach Roberto Martinez toonde zich achteraf tevreden met de overwinning, en hij heeft vertrouwen in zijn spelers om het EK tot een goed einde te brengen.

“Het was een competitieve wedstrijd en we moesten op ons best zijn, en de spelers toonden vandaag dat we een team zijn. Vandaag wou ik zien hoe goed we konden communiceren en werken in als team. Op het einde toonde Courtois ook nog dat hij enorm geconcentreerd is, hij toonde zijn kwaliteiten door een clean sheet te houden. Aan bepaalde aspecten moeten we nog werken, maar ik ben tevreden met de intensiteit die we 90 minuten hebben aangehouden.”



Toch ziet Martinez nog wat werkpunten. “We moeten iets efficiënter zijn. We hebben veel kansen gehad, maar we hebben ook van halve kansen te weinig geprofiteerd om er een echte kans van te maken. Soms waren we in balverlies te slordig, en daar moeten we nog wat aan werken.”

“Het middenveld van Kroatië behoort tot de beste ter wereld”

Waarom Martinez zijn systeem aanpaste? “Kroatië is één van de beste teams ter wereld op het middenveld, met spelers als Kovacic, Brozovic en Modric. Zij kunnen het middenveld controleren en daarom deed ik wat aanpassingen in balverlies om die kwaliteiten op te vangen. De manier waarop we dat deden was heel goed. De eerste 6 minuten ging dat wat moeilijker, maar daarna ging het beter. We wonnen de bal veel op het middenveld, en ook in balbezit toonden we dat we weten hoe we moeten infiltreren. Het is belangrijk dat we flexibel kunnen zijn in hoe we spelen, en dat is wat telt in deze voorbereiding.”

Martinez zag vandaag opnieuw dat hij een brede kern heeft om op te rekenen. “Nacer Chadli toonde dat hij terug volledig fit is. We kunnen op hem rekenen in balbezit, hij begreep zijn rol. Vermaelen en Vertonghen hebben nog niet echt met volle intensiteit kunnen meetrainen, maar ze deden het elk uitstekend in de helft die ze speelden. Carrasco, Lukaku, Mertens, ze deden het allemaal heel goed. Ook de invallers. Voor Eden Hazard was het ook belangrijk om een paar minuten te maken, dat is een enorme stap voor hem om klaar te zijn voor het EK.

De bondscoach was achteraf niet alleen tevreden met het spel, maar ook met het resultaat. “Als je goed speelt, moet je winnen. Als je doet wat je moet doen als team, dan is winnen belangrijk. Maar de manier waarop is natuurlijk ook belangrijk.”

Tot slot had Martinez het ook nog over Thierry Henry en Kevin De Bruyne. “Henry sluit dinsdag bij ons aan, Kevin De Bruyne komt morgen al bij ons. We bekijken het dag per dag, en we zullen zien of we De Bruyne snel terugzien op het voetbalveld”, besloot onze bondscoach.

Zlatko Dalic: “Te veel kansen weg gegeven en te weinig gecreëerd”

Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic kreeg slechts één vraag op de persconferentie na de match en beantwoordde die bondig en met de nodige clichés. “Dit was een goeie test voor beide landen. Ik wil België feliciteren voor hun goede match. Ik ben ook tevreden over mijn eigen ploeg, ze speelden een solide wedstrijd. Natuurlijk heb ik een aantal werkpunten gezien. Ik vond dat we te weinig kansen hebben gecreëerd en dat we er zelf te veel hebben weggegeven, al is dat natuurlijk niet eenvoudig tegen een sterke tegenstander als België.”