Marokko vanaf 15 juni weer toegankelijk voor reizigers

Vanaf dinsdag 15 juni heropent Marokko de vliegvelden en havens voor internationale reizigers. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken op zondag bekend. Zowel staatsburgers in het buitenland als reizigers zonder Marokkaanse nationaliteit zijn op dat moment weer welkom, op voorwaarde dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus of een negatieve PCR-testuitslag kunnen voorleggen.

België behoort daarmee tot de gelukkigen: landen die geen betrouwbare statistieken kunnen voorzien of nog steeds kampen met hoge cijfers, worden voorlopig op een apart B-lijstje geparkeerd. Inwoners hier hebben naast een negatieve test ook een aparte, speciale vergunning nodig om naar Marokko te reizen, en zullen na binnenkomst ook verplicht 10 dagen in isolatie moeten gaan. Onder meer Brazilië, Zuid-Afrika en India staan vandaag op de B-kant.

Marokko zette al vijf miljoen vaccins, en begon afgelopen maand met versoepelingen. “Houders van een buitenlands vaccinatiecertificaat, zullen dezelfde voordelen genieten als Marokkaanse burgers met een Marokkaans vaccinatiecertificaat”, staat te lezen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.