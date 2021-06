Twijfels rond Trossard en Boyata

Leandro Trossard kon niet spelen tegen Kroatië. “Vanochtend stond hij op met pijn”, aldus bondscoach Martinez. “Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Maandagochtend komt er een nieuwe test en we zullen zien. Maar hij is twijfelachtig.”

Ook verdediger Dedryck Boyata trainde niet zaterdag en zat gisteren niet op de bank. “Bij hem was het meer uit voorzorg, maar ook hem moeten we onderzoeken”, aldus de bondscoach.

Zo is Benteke de enige fitte speler in de kern van 26 die in de twee oefenwedstrijden niet aan spelen toekwam. “Niet iedereen kan spelen”, verklaarde Martinez. “Hij zal klaar zijn als hij moet spelen. Ik wilde dat Lukaku 90 minuten zou spelen, daarom kwam Benteke niet in actie.”

De spelers die stand-by zijn (Sambi Lokonga, Mechele en Vanheusden) blijven nog tot vrijdag 11 juni bij de groep. Dat is de laatste dag dat er nog wijzigingen aan de selectie mogen worden aangebracht.