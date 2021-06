Roberto Martinez: “Witsel zal zeker bij de 26 Rode Duivels voor het EK zitten”

Nu België zijn laatste oefenmatch won, kan bondscoach Roberto Martinez conclusies trekken voor het EK.

“Donderdag tegen Griekenland was het slap, tegen Kroatië was het erg competitief. Een intensieve match met 90 minuten concentratie tegen een heel sterk team”, klonk het. “Ja, we moesten meer scoren, maar defensief pasten we ons plan goed aan. Dit was exact wat we nodig hadden. We hebben nu nog vijf dagen voor het EK, maar zullen ook moeten groeien in het tornooi. Ik ben verheugd dat Eden even kon spelen en nu werken we om hem volledig fit te krijgen. De Bruyne sluit ook aan en over een vijftal dagen weten we echt hoe het staat na zijn blessure. Het meest onder de indruk ben ik wel van de evolutie van Axel Witsel. Hij zal zeker bij de 26 zitten voor het EK. Hij is belangrijk voor ons.”

De reservespelers Sambi Lokonga, Vanheusden en Mechele moeten dus niet rekenen op een rol als joker. “Toch hou ik ze tot 11 juni bij ons”, vervolgde Martinez. “Omdat ze goed presteren, maar ook om blessures bij anderen op te vangen. Voor het overige moeten we het elftal nog verder synchroniseren. Toch laten sommigen zich nu al zien. Tielemans, bijvoorbeeld. Hij verdedigt intelligent, maar beheerst het balbezit, verdeelt het spel en geeft ons controle. Ons middenveld was erg competitief tegen toppers als Modric, Kovacic en Brozovic. Tielemans staat op jonge leeftijd al op dat niveau.”