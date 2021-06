CDU wint verkiezingen in Saksen-Anhalt met grote voorsprong op AfD

De CDU van minister-president Reiner Haseloff heeft in Duitsland de deelstaatverkiezingen in Saksen-Anhalt met een verrassend grote voorsprong gewonnen. In de aanloop naar de Bondsdagverkiezingen, binnen bijna vier maanden, betekent dat een opsteker voor CDU-partijleider Armin Laschet.

Volgens de voorlopige resultaten blijft AfD ondanks licht verlies wel de op twee na grootste partij. De groenen profiteren niet van hun hoge vlucht op bondsstaatniveau. SPD en Die Linke zakken tot historische dieptepunten. FDP keert na tien jaar weer terug in het deelstaatparlement.

Percentages

CDU, die volgens de peilingen in een nek-aan-nekrace verwikkeld was met de AfD, doet het duidelijk beter dan verwacht. De christendemocraten klimmen naar 37,1 procent (tegenover 29,8 procent in 2016). AfD, die in Saksen-Anhalt als zeer rechts geldt, en zelfs in het vizier van de veiligheidsdiensten loopt, bleef met 20,8 procent onder de resultaten van 2016 (24,3 procent). De groenen, die in het oosten in het algemeen slechter presteren, behaalden 5,9 procent (tegenover 5,2 procent in 2016).

SPD behaalde met 8,4 procent haar slechtste resultaat ooit in Saksen-Anhalt (in 2016 was het nog 10,6 procent). Die Linke is de grootste verliezer, en tuimelt van 16,3 naar 11,0 procent, het slechtste resultaat sinds de Duitse hereniging. FDP tot slot klom van 4,9 procent in 2016 tot 6,4 procent.

Coalities

De zetelverdeling ligt nog niet vast. Volgens de procentuele resultaten heeft Haseloff verschillende regeringsopties. Hij kan opnieuw een rood-zwart-groene Kenia-coalitie vormen, maar ook een zogenoemde Duitsland-coalitie met CDU, SPD en FDP, of een Jamaïca-coalitie bestaande uit CDU, de groenen en FDP. Ook een zwart-rode coalitie zou mogelijk zijn, berekende onderzoeksinstituut Forschungsgruppe Wahlen voor omroep ZDF.

Haseloff, die aan zijn derde ambtstermijn gaat beginnen, liet zondagavond nog geen voorkeur blijken. Doorslaggevend is wat goed is voor Saksen-Anhalt. “Het is niet raadzaam om ons te laten instrumentaliseren voor federale thema’s of Bondsdagverkiezingen.”