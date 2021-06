Vier op de tien werknemers vinden dat baas niet genoeg geeft om hun mentaal welzijn

Vier op de tien werknemers vinden dat hun baas niet of onvoldoende geeft om hun mentaal welzijn. Bijna twee op de tien heeft het gevoel binnenkort te kunnen uitvallen met een burn-out. Bij de werkgevers geeft nochtans 93 procent aan zijn best te doen om het moraal van het personeel op te krikken. HR-groep Acerta, die de rondvraag organiseerde in samenwerking met jobsite Stepstone, meent dat de terugkeermomenten naar kantoor aangegrepen kunnen worden om het verschil in perceptie weg te werken.

Mentaal welzijn is sinds de coronapandemie, waarbij veel werknemers gedwongen werden om thuis te werken, een belangrijk item geworden. Uit een bevraging vorige maand van de Antwerp Management School en de UGent bleek al dat meer dan de helft van de werknemers in Vlaanderen aangaf zich mentaal niet goed te voelen. Een kwart zegt aan Acerta dat zijn werkgever het afgelopen jaar helemaal geen actie heeft ondernomen om het mentaal welzijn van het personeel te bevorderen. Bijna één op de vijf vreest voor een burn-out.

Acerta merkt op dat door het vele thuiswerk heel wat werknemers hun structuur kwijt zijn. “Ze zaten voorheen niet de hele dag achter hun scherm, wat voor nogal wat mensen vandaag wel de realiteit is. Vóór corona was er de informele babbel aan de koffiemachine, een rit naar een klant... dat is nu grotendeels weg. Informatie stroomt nu ook continu binnen en langs verschillende, soms nieuwe kanalen: Teams, WhatsApp, e-mail. Bedrijven mogen daar niet blind voor zijn. Het is tijd om weer wat meer duidelijkheid te scheppen en houvast te creëren in overleg met de medewerker”, pleit het HR-bedrijf.

Communicatie en balans

Werknemers vragen vooral duidelijke communicatie van hun baas (49 procent), gevolgd door concrete acties voor een goede balans tussen werk en privé (42 procent). Ze ervaren door het vele thuiswerk meer autonomie, maar weten niet altijd hoe daarmee om te gaan. “Het is bijvoorbeeld niet voor iedereen duidelijk wanneer ze kunnen deconnecteren van thuiswerk. Duidelijke communicatie zou een hulp zijn”, pleit Acerta. “Een duidelijk beleid rond werktijden en meetings kan al een heel verschil maken.”

De bevraging van Acerta en StepStone dateert van maart bij meer dan 3.000 werknemers, van wie meer dan 83 procent bedienden.