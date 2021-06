Lange zonnige periode breekt aan: “Staan aan de start van 10 tot 14 dagen zomerweer”

De komende twee weken worden zonnig, zomers en aangenaam warm. Dat zegt weerman Frank Deboosere. “We staan aan het begin van een 10 a 14 dagen zomerweer, met amper neerslag en veel zon.”

Het wordt maandag, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, in vele streken eerst zonnig. In de loop van de dag verschijnen er stapelwolken, vooral dan over het oosten en het zuidoosten, maar het blijft overal droog. Aan zee is het de hele dag zonnig. We halen maxima van 18 tot 19 graden aan de kust en in de Hoge Ardennen en tot 23 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot soms matig uit noordnoordoost. Dat meldt het KMI.

‘s Avonds en ‘s nachts wordt het helder tot lichtbewolkt. Over het zuidoosten is er echter kans op meer wolkenvelden, maar het blijft er wellicht droog. Het kwik daalt naar waarden tussen 8 en 13 graden. De zwakke wind waait eerst uit het noorden en later uit veranderlijke richtingen.

Van dinsdag tot vrijdag wordt het overwegend droog met brede opklaringen en stapelwolken. De maxima liggen in het centrum rond 24 graden. Het wordt rustig weer, zegt het KMI.

“De temperaturen lopen de komende dagen inderdaad op tot een aangename 25 graden”, zegt Frank Deboosere. “Warmer vinden veel mensen vaak al te veel. Het wordt dus zeker heel genietbaar mooi weer. Al wordt het voor mensen met hooikoorts mogelijk wel moeilijk omdat er wel erg veel graspollen zijn. Ook de UV-index staat erg hoog, dus insmeren wordt belangrijk.”

Niet alleen deze week wordt mooi. “Ook volgende week lijken de kaarten dit mooie weer verder te zetten. Hoe warm het wordt, is nog niet helemaal duidelijk: mogelijk trekken we die 25 graden verder, misschien nog iets warmer. In elk geval lijkt het toch een goeie 10 tot 14 dagen droog te blijven.”