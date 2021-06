Duitse onderzoekers: “Zaak Madeleine McCann kan binnen enkele maanden opgelost zijn”

Opvallend bericht vanuit Duitsland, waar onderzoekers naar de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann in Portugal naar eigen zeggen “veel vordering boeken”. Hans Christian Wolters, de openbare aanklager, hoopt “de zaak naar de verdwijning op te lossen, hoewel dat nog enkele maanden zou kunnen duren”, zo meldt de Britse krant Mirror.

LEES OOK. Madeleine McCann zou 18 jaar worden: “Dit jaar bijzonder pijnlijk”

Hans Christian Wolters leidt het onderzoek naar de verdachte Christian Brückner. “We hebben het laatste jaar interessante tips gekregen”, zo zei hij. “We zijn heel tevreden met onze oproep tot getuigen. Maar helaas zijn nog niet al onze vragen beantwoord.”

Camper

Verdachte Christian Brückner is een veroordeeld pedofiel die in een camper woonde in de buurt Praia da Luz in de Algarve, waar Madeleine McCann in 2007 verdween, net voor haar vierde verjaardag. De Duitse en Britse politie kwamen al in 2017 de man op het spoor als verdachte, maar pas in juni vorig jaar kwam de zaak in een stroomversnelling. Sindsdien interviewden de Britse en Duitse speurders een hele rist getuigen, onder wie de ex van Brückner. Zij claimt dat hij haar zwaar heeft aangevallen.

De Duitser zélf ontkent dat hij iets te maken heeft met de verdwijning en heeft altijd geweigerd om met de politie te praten. Bedoeling zou zijn om aan het eind van het onderzoek nog eens met Brückner te praten. “Als we ons onderzoek hebben afgerond zullen we ook het publiek informeren over het resultaat en verdere details geven.”

Met wie belde Brückner?

Wolters denkt niet dat Madeleine nog leeft. Eén van de grote vragen in het onderzoek is wie de avond van de verdwijning gebeld heeft met Brückner. De speurders weten dat hij een telefoontje kreeg toen hij in de buurt van het resort was op de avond dat Madeleine verdween.

Op dit moment zit Brückner al een celstraf uit in Duitsland voor een verkrachting van een vakantieganger in Praia da Luz. Er loopt ook een onderzoek naar een zedenmisdrijf met een kind van 10 op een speelplein in de Algarve.