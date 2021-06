Zeker 41 doden bij treinongeval in Pakistan

De dodentol na het treinongeluk in Pakistan maandag is opgelopen naar 41. Zeker honderd andere mensen raakten gewond, aldus de staatsspoorwegen. Verwacht wordt dat het aantal doden nog verder zal oplopen.

Reddingswerkers moesten lichamen en gewonde passagiers na een intensieve reddingsoperatie vanonder het puin halen. De gewonden werden overgebracht naar nabijgelegen ziekenhuizen. Velen onder hen verkeren nog in kritieke toestand, waardoor het dodental mogelijk nog zal oplopen.

Het ongeval gebeurde maandag in de vroege ochtend in de zuidelijke provincie Sindh toen de Millat Express, komende vanuit havenstad Karachi, ontspoorde. Een andere trein reed daarna op het toestel in. De twee treinen vervoerden in totaal meer dan 1.000 passagiers. Op beelden van Pakistaanse tv-zenders is te zien hoe lokale dorpelingen de schreeuwende passagiers onder het puin ter hulp schieten.

Ongeval of terrorisme

De Pakistaanse premier Imran Khan is “geschokt” door het ongeval en heeft een onderzoek bevolen naar de veiligheid van de spoorwegen. Volgens minister van Informatie Fawad Hussain loopt er ook een onderzoek om uit te zoeken of het gaat om een ongeval of een daad van terrorisme.

Spoorongevallen komen vaak voor in Pakistan. Het spoorwegnet lijdt onder tientallen jaren van verwaarlozing door corruptie, wanbeheer en gebrek aan investeringen.