Britse media verwelkomen “onze kleine prinses”, maar er is één uitzondering

De Britse media hebben Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, met min of meer open armen ontvangen. “Onze kleine prinses”, titelde The Sun. Heel wat titels focussen op de naam van het kind – een eerbetoon aan de Queen. Maar er is ook één uitzondering: De Daily Star reageerde nogal zuur op het nieuws.

Natuurlijk staat de Britse media op z’n kop bij de geboorte van een kind in de koninklijke familie. Dat is altijd zo, maar zéker als het gaat om de dochter van prins Harry en Meghan Markle. De laatste maanden is er veel gezegd en geschreven over het vertrek van de prins en zijn vrouw naar de VS, over de moeilijke relatie met de rest van de koninklijke familie en over de rol van de media in dat hele verhaal. Vooral in het interview dat Harry en Meghan op de sofa van Oprah hadden, kwam ook dat thema nadrukkelijk aan bod.

Dan is het uitkijken naar hoe die media de geboorte van hun dochtertje Lilibet zouden verslaan. Op basis van de voorpagina’s vandaag lijkt die balans vrij positief. De naam is een verwijzing naar koningin Elizabeth, met wie Harry nog steeds een goede band zou hebben. Sommige media zien er dan ook een ‘Gran Gesture’ – een mooi gebaar naar de oma – in. Al vraagt men zich bij de Daily Mail wel af of Queen Elizabeth wel op de hoogte was dat haar koosnaam – prins Philip noemde haar altijd zo – zou gebruikt worden als voornaam van de jongste. The Times onthult overigens dat dat wél het geval was, maar dat de hoge functionarissen op het paleis er niets van afwisten.

‘Cringey’

Enkel de Daily Star laat de geboorte van Lilibet niet zomaar passeren. Zij titelen ‘Woman has a lil baby” - ‘Vrouw bevallen van kindje’. In het bijhorende tekstje wordt duidelijk dat ze de prins en Meghan Markle verwijten dat ze enerzijds op zoek zijn naar een leven in de schaduw, maar anderzijds wel hun kind noemen naar de koningin van Engeland. De balkjes op de foto en het onderschrift – waarin Harry en Meghan ‘cringey’ genoemd worden – maken de kritiek compleet.