China zet trucks in tegen oprukkende olifanten bij miljoenenstad

China heeft op grote schaal vrachtwagens ingezet om een oprukkende groep wilde olifanten tegen te houden. Die bevinden zich meer dan 500 kilometer van hun leefgebied en zorgen nu voor chaos in de buurt van de metropool Kunming, waar meer dan acht miljoen mensen wonen.

De staatstelevisie liet beelden zien van een lange rij vrachtwagens die stond geparkeerd bij een weg in bosrijk gebied. Zo moeten de vijftien grote dieren worden weggehouden bij dichtbevolkte gebieden. “We zijn hier om de olifanten te blokkeren”, zei een bestuurder tegen de zender CCTV. “De verkeerspolitie zei dat ze trucks nodig hadden.”

Spoor van vernielingen

De olifanten lieten eerder al een spoor aan vernielingen achter in kleine gemeenschappen. Daar trokken ze door tuinen van mensen en liepen ze bomen omver. “De kudde liep de hele dag door het dorp”, zei een nerveuze dorpsbewoner. ”We liepen naar buiten en zagen een olifant van ongeveer drie meter hoog. We vonden het doodeng.”

De autoriteiten hebben duizenden mensen op pad gestuurd om de dieren in de gaten te houden. Zij maken gebruik van drones en infraroodcamera’s. Het is nog onduidelijk waarom de dieren hun natuurreservaat in de provincie Yunnan hebben verlaten. Hun reis wordt op Chinese sociale media op de voet gevolgd en daar wordt ook volop gespeculeerd over de oorzaak van de olifantenreis.