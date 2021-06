Turkse kust geteisterd door ‘zeesnot’: experts vrezen voor jaarlijks terugkerend fenomeen door opwarming aarde

De zee van Marmara in Turkije wordt al een tijdje geteisterd door een laag vieze smurrie, die ook wel ‘zeesnot’ wordt genoemd. Het natuurlijk fenomeen kan erg gevaarlijk zijn voor het leven in zee en wordt volgens experts erger door de opwarming van de aarde. De vrees bestaat dat het ‘zeesnot’ jaarlijks zal terugkeren en telkens in omvang zal toenemen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan belooft dat hij een oplossing zoekt.