Ontvoerde Belg teruggevonden in ziekenhuis in Malaga

Een Belgische man is dit weekend vrijgelaten in Malaga nadat hij vier dagen lang ontvoerd was. Dat meldt de lokale krant Diario Sur. De dertiger, een Belg met Maghrebijnse roots, had zich in een regionaal ziekenhuis aangemeld omdat hij klappen had gekregen tijdens de ontvoering.

De ontvoering begon op 1 juni in Marbella. De politie zette meteen alles op alles om de man te vinden. Mogelijk door het werk van de politie, of gewoon omdat de ontvoerders hadden gekregen wat ze nodig hadden, werd de man dit weekend dan toch vrijgelaten. Op eigen kracht zou de man naar het ziekenhuis gegaan zijn. Agenten interviewden meteen het slachtoffer in het ziekenhuis. Hij zou geen ernstige verwondingen hebben opgelopen, en werd daarom al ontslagen uit het ziekenhuis.

Wat er precies aan de hand is, is voorlopig onduidelijk. De ontvoering gebeurde wel kort nadat een andere ontvoering in de provincie Malaga was afgelopen. Een jongeman die een pakket hasj had gevonden werd er door vier mannen ontvoerd en meegevoerd naar een veld in El Ejido, waar hij klappen kreeg. De daders dreigden er ook mee zijn vingers te amputeren. Uiteindelijk werd ook die man vrijgelaten, en de daders werden ingerekend.