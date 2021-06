Zeehondjes Simba en Selkie raakten ernstig gewond door afval in zee, nu laat Sea Life hen weer vrij

Blankenberge / Nieuwpoort / De Panne - Sea Life Blankenberge heeft opnieuw twee zeehonden de vrijheid geschonken. Beide diertjes raakten enkele maanden geleden ernstig gewond door afval in de zee en doken maandagochtend de Noordzee in. En dat met een enkele kilo’s extra en een gezond speklaagje.

De twee zeehondjes heten Simba en Selkie, namen gegeven door hun adoptieouders in Sea Life. Beide dieren werden in april opgevangen. Simba werd gevonden in Nieuwpoort, Selkie is afkomstig van De Panne en gerevalideerd hebben ze dus gedaan in Blankenberge.

De ene zat verstrikt in een visnet en draagt daar nog steeds een duidelijk litteken van, zijn vriendje werd gevonden met een plastic ring rond de hals. “Die hebben we toen moeten losknippen”, zegt verzorger Jonathan Meul. “De dieren zijn allebei flink aangekomen, al zie je wel nog duidelijk dat ze het slachtoffer waren van afval in de zee.”

Later deze week volgt nog meer goed nieuws voor Sea Life: na meer dan tweehonderd dagen verplichte sluiting door de coronamaatregelen gaat het themapark woensdag opnieuw open voor het grote publiek. De officiële opening wordt bijgewoond door burgemeester Daphné Dumery (N-VA) en enkele leden van het schepencollege.

LEES OOK. Zeehond gewond door afval rond hals in Nieuwpoort